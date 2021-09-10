مصطفى حسين رحب بتشكيل الحكومة الجديدة

رحب رئيس “الحركة الشعبية اللبنانية” النائب مصطفى حسين “بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا ان “تكون ادارة البلد بذهنية جديدة ووفق برنامج عمل انقاذي لانتشال الشعب من الواقع المأساوي الذي بلغه”.

ورأى حسين الجمعة أنه “امام الحكومة الجديدة تحديات كبيرة ومهمة صعبة جدا، اولها استعادة ثقة الناس بمؤسسات الدولة والنهوض بالاقتصاد وتحفيز الانتاج وتأمين الأساسيات للناس، خصوصا في مجالات الصحة والطاقة والنقل والتعليم”.

ودعا حسين “الوزراء الجدد الى العمل سريعا بيد واحدة انقاذا للبنان وشعبه لما فيه مصلحة البلد بعيدا عن اي اعتبار شخصي او سياسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام