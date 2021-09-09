مطار كابول صالح للملاحة الجوية

أكد مبعوث وزارة الخارجية القطرية إلى أفغانستان مطلق القحطاني الخميس، أن “مطار كابول الدولي بات صالحا للملاحة الجوية”. وقال القحطاني، في مؤتمر صحافي برفقة المسؤول في طالبان ذبيح الله مجاهد وفنيين قطريين،”الرحلة الجوية التي غادرت المطار اليوم كانت تجارية ولا تتعلق بعمليات الإجلاء”.

وتابع “لا نتحدث عن إجلاء حاليا، ثمة تذاكر وطائرات تجارية، وأي شخص معه وثائق يستطيع المغادرة. هناك رحلة جوية غدا ونأمل أن تتلوها رحلات أخرى”. من جانبه أوضح المهندس محمد النعيمي أحد الفنيين القطريين بالمطار، أنه تم إصلاح 90% من المشاكل الفنية في المطار.

المصدر: سبوتنيك