لافروف: يتوجب على تركيا استكمال تنفيذ الاتفاقات بين بوتين وأردوغان بشأن إدلب فيما يتعلق بفصل الإرهابيين ونأسف لأن ذلك لم يتم بعد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2021 - 14:40

لافروف: يتوجب على تركيا استكمال تنفيذ الاتفاقات بين بوتين وأردوغان بشأن إدلب فيما يتعلق بفصل الإرهابيين ونأسف لأن ذلك لم يتم بعد (سبوتنيك)

منذ 13 mins 9 September، 2021
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