ريابكوف يلتقي المبعوث الأميركي إلى إيران لبحث استئناف مفاوضات فيينا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأربعاء أنه سيلتقي الأربعاء المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، ليبحث معه بشكل رئيسي، تفعيل المفاوضات في فيينا حول استئناف خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي الإيراني. وقال ريابكوف لوكالة “سبوتنيك” “بالطبع، نأمل أن يبدي زملاؤنا الغربيون، بما في ذلك الولايات المتحدة، مساراً متوازنًا ومسؤولًا وأن لا يتصرفوا كما في الماضي، لكي لا يؤدي ذلك إلى تعقيد الموقف إلى حد كبير”، مضيفاً “نحذر زملاءنا الغربيين من فكرة زيادة رفع التوقعات فيما يتعلق بتطوير بعض الصيغ “المدينة” لإيران، لتضمينها في قرار افتراضي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أشار ريابكوف إلى أن موسكو قلقة من عدم إحراز تقدم في تطبيع الموقف بشأن التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، وأنها تدعو طهران لإبداء تفاهم حول هذا الموضوع. وقال بهذا الصدد “قلقون لعدم وجود تقدم فيما يتعلق بتسوية الوضع حول التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، ولا يزال هناك جمود في عدد من الجوانب”. وأضاف “ندعو الجانب الإيراني إلى إبداء التفهم المطلوب في هذا الشأن وبذل جهود إضافية من جانب طهران”.

المصدر: سبوتنيك