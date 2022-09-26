ريابكوف: موسكو تأمل بقيام حوار مع واشنطن حول معاهدة ستارت

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن “روسيا تعول على استمرار الحوار مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة ستارت”. وأضاف نائب الوزير في حديث تلفزيوني “تالحوار حول تفاصيل معاهدة ستارت، ربما تكون الأداة الوحيدة المتبقية في هذا المجال حتى الآن”.

وأشار ريابكوف، إلى أن هذه المعاهدة، “توفر إمكانية التنبؤ والاستقرار النسبي”، مضيفاً “دعونا نأمل أن يسود التفكير السليم في هذا المجال، وآمل أن يستمر الحوار حول هذا الموضوع. يتم الحفاظ على اتصالاتنا عبر مختلف الخطوط”.

وتابع نائب الوزير الروسي القول “أعتقد أنه في ظل عدم وجود رغبة من الجانب الأمريكي للتخلص من كل ما تبقى من اتفاقات الحد من التسلح، بالشكل الذي تكونت فيه وكما نعرفها في العقود الأخيرة، سيكون من الممكن الحفاظ على الأقل على بعض عناصر هذه البنية”.

المصدر: روسيا اليوم