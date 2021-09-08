غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و5 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 09:46

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و5 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 7 mins 8 September، 2021
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