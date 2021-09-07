إقالة مدير الأمن العام في السعودية وإحالته للتحقيق بتهم فساد

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بإقالة مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، من منصبه وإحالته للتحقيق، وذلك لاتهامه بارتكاب تجاوزات ومخالفات بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي والتزوير والرشوة واستغلال النفوذ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن العاهل السعودي أصدر أمرا ملكيا جاء فيه “تُنهى خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق”.

وأشارت إلى أن القرار جاء “بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي ، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص”. وتضمن الأمر الملكي أيضا “تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم”.

وتولى الفريق أول خالد بن قرار الحربي منصب مدير الأمن العام في السعودية في 27 كانون الأول/ديسمبر 2018. وقبل ذلك كان الحربي يشغل منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة منذ 20 تموز/يوليو 2017.

المصدر: سبوتنيك