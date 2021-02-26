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February 26 2021 - 03:12

البيت الأبيض: بايدن ناقش مع الملك سلمان القضية اليمنية والأمن الإقليمي

منذ 2 ساعة 26 February، 2021
بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكد البيت الأبيض، أن”الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تطرقا خلاله لعدد من الملفات التي تهم الجانبين”.
وذكر البيت الأبيض، في بيان له، أن “الزعيمان تطرقا إلى عدد من المواضيع الهامة في مقدمتها القضية اليمنية وموضوع الأمن في الشرق الأوسط، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وأضاف: “ناقش الجانبان الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإحلال الأمن الإقليمي بما في ذلك الإنهاء السلمي للحرب في اليمن”.
وقال البيت الأبيض إن”بايدن أكد للعاهل السعودي على أهمية حقوق الإنسان وتعهد بجعل العلاقة بين البلدين أكثر قوة وشفافية”.
وأضاف:” إن بايدن أكد على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحكم القانون عالميا”.

المصدر: سي أن أن+روسيا اليوم

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