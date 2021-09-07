رابطة موظفي الادارة العامة زارت دار المجلس الإسلامي الشيعي معزية بالشيخ قبلان

زار دار المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وفد من رابطة الإدارة العامة ممثلا بأعضاء الهيئة الإدارية حسن وهبي، حيدر معاوية ومسلم عبيد حاملا برقية تعزية، جاء فيها: “تتقدم رابطة موظفي الادارة العامة بأحر التعازي من اللبنانيين عموما والطائفة الاسلامية الشيعية الكريمة خصوصا ومن عائلة الفقيد الغالي ومن سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، برحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الامام الشيخ عبد الامير قبلان رضوان الله عليه، الذي كان عنوان الاعتدال والوحدة الوطنية والعيش المشترك، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اللبنانيين ومحبيه وذويه الصبر والسلوان.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام