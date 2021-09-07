الرئيس الموريتاني يستقبل وزير خارجية الجزائر

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ظهر اليوم الثلاثاء في نواكشوط، محادثات مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة.

وأفادت “الوكالة الموريتانية للأنباء” بأن الغزواني استقبل لعمامرة بالقصر الرئاسي في نواكشوط باعتباره “مبعوثا خاصا” من رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون”.

وقال لعمامرة في تصريح للوكالة بعيد اللقاء: “تشرفت بنقل رسالة لسيادته من أخيه وشقيقه الرئيس عبد المجيد تبون… وتحياته وتمنايته القلبية الخالصة لفخامته. وتتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين الشقيقين وتدخل أيضا في إطار سنة التشاور بين الرئيسين وبين البلدين الشقيقين والحكومتين”.

وأضاف: “بالدرجة الأولى هناك آفاق لتطوير وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وهي الشراكة التي تدفعها إلى الأمام قناعات راسخة لدى القيادتين أن الشعبين الجزائري والموريتاني يتقاسمان مصيرا واحدا وعليهما أن يبذلا قصارى جهديهما من أجل السهر على تنمية متضامنة وعلى فتح مستقبل واعد لأجيالنا الحالية وأجيالنا المستقبلية”.

وتابع: “هذا المصير المشترك للشعبين يأتي بطبيعة الحال في سياق إقليمي ودولي متوتر، سياق إقليمي ودولي مليء بالتحديات والمخاطر وعلينا بناء على القناعات المشتركة والالتزامات أن ننسق ونطور نظرة مستقبلية مشتركة للدفاع عن مبادئنا ومصالحنا ومصالح الأجيال المستقبلية في المنطقة التي ننتمي إليها”.

المصدر: وكالات