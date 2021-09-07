لبنان ودع العلامة الراحل الشيخ عبد الامير قبلان

ودّعَ لبنانُ اليومَ العلامةَ الراحل الشيخ عبد الامير قبلان الى مثواهُ الاخير.

موكبُ التشييعِ الحاشدُ انطلقَ من مقرِ المجلسِ الاسلامي الشيعي الاعلى بعدَ اداءِ الصلاةِ على جثمانه باتجاهِ روضةِ الشهيدينِ بمشاركةِ حشودٍ علمائيةٍ ودينيةٍ وسياسيةٍ وشعبية اضافةً الى ممثلينَ عن مختلفِ الاحزابِ والمرجعياتِ الدينيةِ والوطنية. وحضرَ مراسمَ التشييعِ في مقرِ المجلسِ الإسلامي الشيعي الاعلى رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري ووفدٌ مثّلَ قيادةَ حزبِ الله.

واقيمت الصلاة على جثمان العلامة الراحل في مقر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بامامة الشيخ علي الخطيب، وقبيل الصلاة عدد الخطيب والمفتي الشيخ احد قبلان مآثر الراحل وما تركه من وصايا للبنانيين والمسلمين.

المصدر: قناة المنار