يمق: لا داعي للهلع وغدا سيوزع المازوت على أفران طرابلس والشمال

أعلن رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، أن “مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسين قعفراني اتصل بي واخبرني بوصول كمية من المازوت توزع غدا على الافران والمطاحن في المدينة والشمال بناء لجدول أعدته وزارة الاقتصاد”.

وقال: “أطمئن المواطنين في طرابلس والشمال بأن مادة المازوت ستوزع غدا على الأفران، بإشراف بلدية طرابلس بحسب الجدول المعد من قبل وزارة الإقتصاد، بناء لوعد من رئاسة الحكومة”.

ودعا الى “عدم الهلع والوقوف في طوابير الذل أمام الافران التي ستوفر الخبز كالمعتاد، على أمل انتهاء هذه الأزمة مع توفير المحروقات بما يكفي حاجيات المدينة حسب الالية التي وضعتها البلدية بالتعاون مع فاعليات المدينة وأصحاب المولدات والافران والتي لم تنفذ، لتتمكن مؤسسات المدينة والشمال من العمل وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام