وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو: بإمكان القوات الأفغانية تأمين محيط مطار كابول لكن يجب وجود جهة أخرى لتأمينه من الداخل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 12:38

وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو: بإمكان القوات الأفغانية تأمين محيط مطار كابول لكن يجب وجود جهة أخرى لتأمينه من الداخل

منذ 2 ساعة 7 September، 2021
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