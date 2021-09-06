برنامج تشييع الشيخ قبلان الثلاثاء

أعلن “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في بيان له الاثنين برنامج تشييع رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان.

والبرنامج كالاتي:

يتقبل المجلس التعازي عند التاسعة من صباح غد الثلاثاء في مقر المجلس وتبدأ مراسم التشييع عند الاولى من ظهر الغد بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني، وكلمة تأبينية لسماحة نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب وكلمة لسماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان.

ويصلى على الجثمان في مقر المجلس، وينطلق موكب التشييع عند الثانية من بعد ظهر الغد ليوارى الثرى في روضة الشهيدين (الغبيري).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام