قوات الاحتلال تعتقل طفلًا فلسطينيًا أثناء ذهابه إلى المدرسة في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 5 2021 - 16:58

قوات الاحتلال تعتقل طفلًا فلسطينيًا أثناء ذهابه إلى المدرسة في نابلس

منذ 3 ساعة 5 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة