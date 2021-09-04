الإمام الخامنئي: فقدان المرجع السيد الحكيم خسارة كبيرة للامة الاسلامية

ارسل الإمام السيد علي الخامنئي برقية تعزية في وفاة المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم أحد اكبر المراجع في النجف الاشرف.

وأفاد المكتب الاعلامي لسماحته، ان الإمام السيد علي الخامنئي بعث برقية تعزية في وفاة آية الله السيد محمد سعيد الحكيم احد المراجع الدينية في النجف الأشرف.

وجاء في رسالة الإمام الخامنئي “نعزي الحوزة المرجعية في النجف الاشراف بوفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم”.

وختم الإمام الخامنئي، رسالته بالقول “كان للسيد الحكيم مؤلفات قيمة في الفقه والأصول الاسلامية، وفقدانه يعتبر خسارة علمية لحوزة النجف المباركة وللامة الاسلامية”.

المصدر: وكالة مهر