الرئيس بري عزى بالسيد محمد سعيد الحكيم

عزى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برحيل المرجع آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، وللمناسبة أجرى الريس بري اتصالا هاتفيا بمدير مكتب الراحل في لبنان السيد حيدر الحكيم.

وللغاية نفسها، أبرق الرئيس بري إلى المرجع السيد علي السيستاني معزيا، وقال “إننا إزاء هذا المصاب الجلل نتقدم من سماحتكم ومن الشعب العراقي الشقيق ومن كافة المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بأحر التعازي سائلين المولى العزيز القدير أن يسكن فقيدنا الكبير الفسيح من جنانه إلى جوار الشهداء والأولياء والصديقين، وأن يلهمنا وإياكم وذويه ومقلديه عظيم الصبر والسلوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام