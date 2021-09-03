إصابات بين الفلسطينيين جراء اعتداءات العدو الاسرائيلي في بيتا جنوبي نابلس المحتلة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة “تعاملت طواقمنا مع 20 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في بيتا جنوبي نابلس”.

وأوضح الهلال الاحمر في بيان له أن “ثلاثة مواطنين بينهم متطوع في الهلال الأحمر أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في أقدامهم، ورابع بقنبلة غاز مباشرة، إضافة إلى اثنين برضوض نتيجة سقوطهما، فيما أصيب 15 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع”.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي، وصباح الجمعة جرفت قوات الاحتلال أحد الطرق المؤدية إلى جبل صبيح قبل ساعات من بدء المسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية على قمة الجبل.

المصدر: فلسطين اليوم