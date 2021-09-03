وزير الخارجية الايراني: امريكا تفتقر إلى فهم صحيح للمنطقة وشعوبها

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، أن امريكا تفتقر إلى فهم صحيح للمنطقة وشعوبها، لاسيما الشعب الايراني؛ مضيفاً أنه “يتعين على الأمريكيين أن يدركوا بأنهم لا يسطيعون التحدث (إلى هذا الشعب) إلا بلغة الاحترام والأدب والمنطق”. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه وزير خارجية المانيا هايكو ماس الخميس، مع نظيره الايراني أمير عبداللهيان.

من جانبه، اكد ماس على استعداد المانيا لاتخاذ كافة الاجراءات لارسال لقاح “بايونتيك” الى ايران. كما شكر الوزير الالماني تعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية لتسهيل عمليات اجلاء رعايا بلاده من افغانستان في ظل التطورات الاخيرة داخل هذا البلد. ودعا ماس الى استئناف مفاوضات فيينا في اقصر وقت ممكن؛ منوها باستعداد المانيا لرفع مستوى التعاون الشامل مع ايران.

الى ذلك، رحب امير عبد اللهيان برفع مستوى التعاون الثنائي وبما يشمل كافة المجالات بين طهران وبرلين، ودعا نظيره الالماني الى اتخاذ الاجراءات بهدف حسم المفاوضات المتعلقة بارسال لقاح “بايونتيك” الى ايران. وانتقد وزير الخارجية، “مواقف الامريكيين المخادعة والمتمثلة في فرض الحظر على ارسال الادوية الاساسية والضرورية مثل لقاح كورونا المنتج في المانيا، الى ايران”. وحول مفاوضات فيينا، فقد صرح امير عبد اللهيان بأن ايران تؤيد مبدا المفاوضات، لكن شريطة ان تؤدي هذه المفاوضات الى رفع الحظر وضمان حقوق الشعب الايراني. كما وجه وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال، النصيحة الى الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا)، بان تغيير من سلوكها وتضع حدا للتقاعس في تنفيذ التزاماتها قبال الاتفاق النووي.

المصدر: ارنا