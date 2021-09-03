بوتين: سنعمل على ضمان أمن الناقلات البحرية في الممر الملاحي الشمالي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2021 - 10:10

بوتين: سنعمل على ضمان أمن الناقلات البحرية في الممر الملاحي الشمالي (روسيا اليوم)

منذ 11 mins 3 September، 2021
أخبار موقع المنار

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