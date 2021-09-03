ذبيان: الباخرة الإيرانية كسر للحصار والثلث المعطل موجود

أكد رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان في بيان أن “باخرة النفط الإيرانية سواء رست في سوريا او في لبنان، فإن النتيجة واحدة وهي كسر الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا عبر قانون قيصر الأميركي، وعلى لبنان من خلال الحصار والتضييق الاقتصادي الحاصل، لأهداف باتت معروفة وغير خافية على أحد”.

ولفت ذبيان الى ان “الفضل الأول يعود الى السيد حسن نصرالله الذي اتخذ قرار كسر الحصار النفطي المفروض على لبنان، وها نحن على قاب قوسين من التماس مفاعيل هذه الخطوة، التي تشكل انتصارا اقتصاديا يوازي الانتصارات العسكرية التي تحققت على مدى الأعوام الماضية”.

من جهة أخرى، أشار ذبيان الى أن “تأليف الحكومة من عدمه لم يعد له أي قيمة، ولا يحمل اي أمل للشعب اللبناني، طالما ان كل زعيم سياسي وطائفة يسمي وزراء هذه الطائفة او تلك، ما يعني ان الثلث المعطل موجود في هذه الحكومة بشكل او بآخر”.

ورأى أن “التحالفات السياسية بين القوى التقليدية واضحة المعالم في هذا البلد، ما يعني اننا امام المشكلة نفسها التي لن تحل بتأليف حكومة او تغيير وزراء، لأننا أمام معضلة نظام سياسي بكامله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام