تأليف الحكومة أمام عقدة واحدة

يواصل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم حراكه على خط تشكيل الحكومة، وقد زار اليوم قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ثم زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. ووفق المصادر فإنَّ عقدةً واحدة تقف في وجه التأليف.

المكتب الاعلامي لميقاتي قال في بيان ان اعتماد الصيغة المباشرة احيانا والاساليب الملتوية احيانا اخرى لتسريب الاخبار المغلوطة، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف او لاستشراف ما يقوم به لن تجدي نفعا.

اضاف: إن دولة الرئيس ماض في عملية التشكيل وفق الاسس التي حددها منذ اليوم الاول وبانفتاح على التعاون والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتطلع في المقابل الى تعاون بناء بعيدا عن الشروط والاساليب التي باتت معروفة.

واشار ان ميقاتي يجري لقاءات مختلفة لتشكيل الحكومة، ولم يلتزم باي امر نهائي مع احد الى حين اخراج الصيغة النهائية للحكومة، وكل ما يقال عكس ذلك كلام عار من الصحة.