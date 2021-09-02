مجلس الامن الفرعي شمالا: اقامة حواجز ثابتة وتسير دوريات ومنع سير الدراجات النارية ليلا والزام محطات الوقود زيادة دوام عملها

ترأس محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في الشمال، حضره المحامي العام في الشمال القاضي زياد الشعراني، عضو مجلس بلدية طرابلس المهندس جميل جبلاوي ممثلا رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العقيد نزيه البقاعي، مساعد قائد منطقة الشمال لقوى الامن الداخلي العقيد ربيع شحادة، قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، قائد سرية اميون العقيد الياس ابراهيم، قائد سرية زغرتا العقيد ميلاد نصرالله، رئيس مكتب مكافحة الارهاب العقيد خالد السبسبي، رئيس مكتب امن الدولة في الشمال العقيد ايمن سنو، قائد فوج السيار الرابع المقدم زياد كامل،آمر مفرزة الشرطة القضائية في الشمال العقيد ريمون خليفة، رئيس فرع معلومات الشمال العقيد محمد عرب، رئيس مكتب معلومات الامن العام في الشمال المقدم الركن طارق ضيقة، رئيس دائرة الامن العام في الشمال المقدم عازار الشامي، رئيس مكتب التحقيق في فرع معلومات الشمال النقيب بشير ابراهيم، ومساعد آمر مفرزة استقصاء الشمال النقيب مصطفى شعراني، رئيس غرفة عمليات الشمال النقيب طوني خواجه.

وتم في خلال الاجتماع عرض لاخر المستجدات الامنية والاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطن، بخاصة معالجة موضوع الزحمة على محطات الوقود.

واتفق المجتمعون على القرارات التالية:

“اولا: اكد مجلس الامن الفرعي على ضرورة التشدد بالاجراءات الامنية واقامة الحواجز الثابتة والمتنقلة في المناطق الشمالية كافة، بخاصة في مدينة طرابلس، ومنع سير الدراجات النارية بتاتا في المدينة ومحيطها، ابتداء من الساعة العاشرة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا، مع الطلب من البلديات كل في نطاقه التشدد تطبيق هذا القرار وحجز الدراجة المخالفة واحلة صاحبها على القضاء المختص.

ثانيا: الزام اصحاب المحطات فتحها ابتدءا من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الخامسة عصرا، والتزام السعر الرسمي مع سقف لتعبئة خزانات السيارات ب 200 الف ليرة لبنانية كحد اقصى، بالاضافة الى منع تعبة الغالونات منعا باتا، واي مخالفة لهذا القرار يعرض صاحب المحطة للمساءلة القانونية وختم محطته بالشمع الاحمر.

ثالثا: تكليف القوى الامنية فتح محضر لاخذ تعهد من اصحاب محطات الوقود كافة في الشمال، وضرورة التزامهم ما ورد اعلاه من قرارات، بعد اخذ اشارة النيابة العامة، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات الادارية والقضائية بحق المخالفين، لاسيما الاقفال بالشمع الاحمر.

رابعا: يمنع منعا باتا توقيف السيارات اثناء الليل امام محطات الوقود، وعلى القوى الامنية وشرطة البلدية تنفيذ هذا القرار وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام