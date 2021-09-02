آية الله رئيسي يشيد بجهود القائمين على مشروع الشهيد سليماني

ونوه رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع، بتعزيز عمليات شراء واستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ مؤكدا ان استيراد هذه اللقاحات الى جانب دعم وتلبية احتياجات الكوادر الطبية والعلاجية التي تقف بالخط الامامي في ساحات المكافحة ضد هذا الفيروس الوبائي، مدرج على سلّم اولويات الحكومة الجديدة.

وافاد مراسل “ارنا”، ان اجتماع اللجات المختصة لمكافحة فيروس كورونا برئاسة اية الله رئيسي اليوم، استعرض قضايا عديدة بما فيها “تحديد مهلة زمنية لتوفير واستكمال عمليات التطعيم بـ 100 مليون جرعة من لقاح كورونا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تعزيز شبكة المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا ليتم احاطة المواطنين بانسيابة حول اخر المستجدات في هذا الخصوص، انشاء منظومة رقابية ذكية لاحتواء هذا المرض ومواصلة العمل بمشروع الشهيد سليماني التعبوي للغربلة والفرز الصحي في البلاد”.