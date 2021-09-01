الامن العام: معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة بعد اصلاح سنترالات أوجيرو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2021 - 11:18

الامن العام: معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة بعد اصلاح سنترالات أوجيرو

منذ 1 ساعة 1 September، 2021
الامن العام
لبنان

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه “عطفا على بيانها السابق المتعلق بوقف العمل موقتا في مراكز الامن العام الحدودية في منطقة عكار بسبب انقطاع الاتصالات، يهم المديرية العامة للامن العام، ان تعلم المسافرين انه سيصار الى معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما بعد عودة سنترالات أوجيرو للعمل، فيما يبقى مركز العبودية الحدودي متوقفا عن العمل نتيجة عطل على الشبكة تعمل هذه المديرية بالتنسيق مع هيئة أوجيرو على مساعفته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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