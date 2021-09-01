المكسيك تمنع مرور قافلة مهاجرين نحو الولايات المتحدة

أعلنت الشرطة المكسيكية أنها أوقفت قافلة تضم حوالي 300 مهاجر معظمهم من أمريكا الوسطى في تشياباس جنوب المكسيك، حاولوا الوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة.

وأوقفت قوات كبيرة من الحرس الوطني المجموعة التي تتألف من غواتيماليين وهندوراسيين وسلفادوريين وعدد قليل من الهايتيين أثناء توجهها إلى الحدود، حسب تقرير صادر عن شرطة ولاية تشياباس.

وقام ضباط الهجرة المكسيكيون بالتدقيق في وضع هؤلاء المهاجرين بمن فيهم النساء والأطفال قبل اعتقال ثمانين منهم.

وتظهر تسجيلات فيديو لوسائل إعلام محلية مهاجرين يرشقون بالحجارة عناصر الحرس الوطني الذين كانوا يغلقون الطريق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية