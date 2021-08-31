النائب كنعان بعد اجتماع لجنة المال: الجلسة المقبلة لدرس سعر الصرف

قال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة: “هناك جلسة الأسبوع المقبل لدرس موضوع سعر الصرف فمن غير المقبول البقاء على أكثر من سعر صرف وهذا الموضوع لا تحدده لجنة المال ولكن يجب أن يناقش مع المعنيين بهدف إراحة الناس”.

أضاف: “طلبنا إعفاء الطاقة الشمسية والآلات والمعدات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة”.

وقال: “نحن كمجلس نيابي من واجبنا وحقنا أن نسأل ويجب أن نحصل على إجابات من المعنيين ودعونا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الى أن يأتي برؤية كاملة الى الجلسة المقبلة”.

وتابع: “مؤسف أن حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بواجباتها ونحن كلجنة مال لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي حيال ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام