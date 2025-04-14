النائب كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة: موافقون على زيادة الاكتتاب بحصة لبنان في صندوق النقد الدولي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لمتابعة درس زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي وتعديل الزيادات على الرسوم التي أقرتها الحكومة في موازنة 2025.

وقال كنعان بعد الجلسة : “موافقون على زيادة الاكتتاب بحصة لبنان في صندوق النقد وفق تصور واضح على قاعدة امكانات الخزينة التي ستحددها وزارة المال في الهيئة العامة”.

اضاف:” الرسوم لا يجب أن تُزاد كل عام ولا يجوز أن يدفع المواطن الثمن وأن يتحمّل الفشل واتخذنا قرارًا بأن نكون حاسمين في أي عملية من هذا النوع تطرحها الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام