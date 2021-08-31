لهذين السببين لا تشتري ولا تستعمل شاحنا سريعا لهاتفك الذكي

إذا كان لديك هاتف ذكي ببطارية جيدة إلى حد ما ، فربما تكون قد فكرت في شراء شاحن أسرع. إذا كان للجهاز وقت طويل أو كان رخيصًا جدًا ، فمن المحتمل أن الشاحن الأصلي لم يكن قويًا جدًا و يستغرق وقتًا طويلاً لشحن البطارية. سنقدم لك اليوم سببين لعدم شراء شاحن سريع لهاتفك المحمول. يرتبط أحدهما بالتوافق والآخر مرتبط بتدهور البطارية.

السبب الأول : قد لا يدعم هاتفك المحمول الشحن السريع

من السهل التفكير في أنك إذا اشتريت شاحنًا سريعًا وقويًا ، فستستغرق بطاريتك وقتًا أقل للشحن من 0 إلى 100٪. النظرية هي ذلك بالضبط ، ولكن هناك المزيد من العوامل التي يجب مراعاتها. الأهم هو معرفة ما إذا كان الشحن السريع يدعمه هاتفك الذكي.

بشكل عام ، تدعم جميع الأجهزة أقصى شحن سريع يتم التحكم فيه في وحدة الشحن. تحتاج إلى التأكد من الحد الأقصى للشحن السريع المدعوم من أجل شراء شاحن مناسب.

إذا كان هاتفك المحمول لديه وقت طويل أو كان منخفض المواصفات ، فقد يدعم 15 أو 20 واط ، لذا فإن إنفاق الأموال على شاحن قوي جدًا لن يفيدك. على الرغم من أن الشاحن يعطي قوة 50 وات ، إلا أن الهاتف الذكي لن يستخدمه ، لأن منفذ الشحن سيقبل 20 وات على الأكثر.

من المهم أن تبحث عن سعة شحن هاتفك الذكي ، لأنه من المحتمل أنه إذا كان هاتفًا رخيصًا ، فلا يستحق إنفاق المال على شاحن سريع جديد. وإذا كان يدعم شحنًا سريعًا جدًا ، فسنخبرك الآن لماذا لا يجب عليك شرائه أيضًا.

السبب الثاني: سيؤدي استخدام الشحن السريع دائمًا إلى إتلاف بطاريتك

لقد قلنا لك قبل في مرات لا تحصى : الشحن السريع ليس جيدًا لجهازك. يحاول المصنعون جاهدين إخبارك أنه لا يوجد خطأ وأن الشحن الأسرع أفضل . الحقيقة هي أن استخدام الشحن السريع على أساس يومي يمكن أن يؤدي إلى عمر بطارية أقصر بكثير.

يمكن أن يؤدي الشحن كل يوم بسرعة 50 أو 60 وات إلى قيام هاتفك الذكي بتقليل السعة القصوى للملي أمبير في الساعة بنسبة 15 أو 20٪ بعد عام من الاستخدام. هذا يعني أن البطارية ، المشحونة بنسبة 100٪ ، ستدوم أقل بكثير مما كانت عليه عندما اشتريت الجهاز.

هذا التدهور موجود دائمًا ، لكنه يتسارع أكثر عند استخدام شاحن سريع كل يوم. مع هذا ، نوصي بشحن هاتفك المحمول بشاحن متواضع 10 أو 15 وات وليس أي شيء آخر. سيكون الشحن أبطأ بكثير ، لكن عمر البطارية سيكون أطول.

يمكنك شراء شاحن سريع بالطبع ، لكن توصيتنا هي ألا تستخدمه يوميًا. يمكنك استخدامه فقط عندما تكون مستعجلا و تحتاج حقًا إلى الشحن في بضع دقائق

المصدر: مواقع اخبارية