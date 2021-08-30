وزير الخارجية الجزائري يؤكد أهمية العمل على استكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية في أقرب وقت (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2021 - 15:12
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الرئيس ميشال عون في ذكرى معركة فجر الجرود: الانتصار ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء والتنسيق الأمني بين المؤسسات
الرئيس عون: أدعو الجيش والقوى الأمنية للتنبه لأي مخطط إرهابي يهدف لاستغلال الظروف لخلق الفوضى تحقيقاً لأهداف خارجية
الرئيس عون يدعو اللبنانيين للالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على الساعين لعرقلة أي محاولة للنهوض
الرئيس عون يستقبل وزيرة الإعلام ورئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان: الحرية الإعلامية يجب أن تحاط بالمسؤولية واحترام الآخر
الرئيس عون يشدد على ضرورة التزام الإعلام الرسمي بالموضوعية وعدم الانحياز وإبراز مواقف الدولة حتى يكون موثوقاً
الجيش اللبناني في ذكرى "فجر الجرود": انتصرنا على الإرهاب وسنبقى متيقظين لخلاياه التي تحاول استغلال الوضع للظهور مجدداً
الشيخ أحمد قبلان في ذكرى اختطاف الإمام الصدر ورفيقيه: المطلوب من القيادات الليبية إنهاء هذه القضية بالمعلومة والوقائع
قوى الأمن الداخلي: ضبط 430 ألف ليتر من البنزين والمازوت مخبأة في خزانات تحت الأرض في جبل لبنان والبقاع
هدوء تام يسود بلدتي مغدوشة وعنقون في قضاء صيدا بعد فض الجيش اللبناني الإشكالات التي سادت على خلفية تعبئة البنزين
الخارجية الإيرانية: إرسال شحنات الوقود لمختلف الدول هو قرار حكومي لها ولا أميركا ولا أي دولة تمنع هذه التجارة المشروعة
الخارجية الإيرانية: في بيع شحنات الوقود إلى لبنان سلكنا نفس المسار وطالما تُقدّم طلبات لبيع هذه المواد سيستمر هذا المسار
الجهاد الإسلامي: لقاء الرئيس محمود عباس وبيني غانتس الذي جاء على وقع جرائم الاحتلال وحصاره وعدوانه هو طعنة لشعبنا
حماس: لقاء عباس بوزير الحرب الصهيوني مستنكر ومرفوض وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني
لجان المقاومة الفلسطينية: لقاء عباس-غانتس يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق شعبنا
وحدات الجيش السوري المنتشرة في محيط حي درعا البلد ترد على اعتداءات الإرهابيين على الأحياء السكنية ونقاط الجيش
سانا عن مصدر في شرطة حماه: استشهاد عنصري أمن جراء اعتداء إرهابي بالرصاص على نقطة حراسة في حي المرابط بالمدينة
رويترز: طالبان تنتقد الولايات المتحدة لشنها هجوماً صاروخياً في العاصمة الأفغانية كابول من دون إبلاغها أولاً
مبعوث الكرملين إلى أفغانستان: يجب أن تكون لموسكو علاقات جيدة مع أي سلطة في أفغانستان بما في ذلك طالبان
الخارجية الروسية: عدد اللاجئين الأفغان قد يصل إلى مئات الآلاف وموسكو تتواصل مع الدول المجاورة لأفغانستان بهذا الشأن
منظمة الصحة العالمية واليونيسيف: ضمان بقاء المدارس مفتوحة خلال الوباء يتطلب منح الأساتذة والموظفين أولوية في التطعيم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: من حق إيران اختيار الرد المناسب على التهديدات الأميركية والإسرائيلية
CNN: أمريكا تتخوف من هجمات انتقامية على أراضيها وتشدد إجراءاتها الأمنية تجاه اللاجئين الأفغان
"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة دمرت بتفجير متحكم آخر قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في أفغانستان
"وول ستريت جورنال": واشنطن تناقش مع "طالبان" الحفاظ على تواجد أميركي في أفغانستان
الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي في قضية تتبع أصول فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزير الخارجية الجزائري يؤكد أهمية العمل على استكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية في أقرب وقت (سبوتنيك)
منذ 6 mins
30 August، 2021
ليبيا
وزير الخارجية الجزائري
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