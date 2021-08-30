وزير الخارجية الجزائري يؤكد أهمية العمل على استكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية في أقرب وقت (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2021 - 15:12

وزير الخارجية الجزائري يؤكد أهمية العمل على استكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية في أقرب وقت (سبوتنيك)

منذ 6 mins 30 August، 2021
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