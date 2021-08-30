الخارجية الايرانية: لا نساوم ولا نمازح أحداً حول أمننا القومي

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن “الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تساوم ولا تمازح احداً حول أمنها القومي”. وقال خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الاثنين، رداً على سؤال حول تعيين السفير الاميركي السابق لدى الكيان الصهيوني مستشارا للمندوب الاميركي الخاص في شؤون ايران والتصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي ورئيس وزراء الكيان، “ماذا يمكن القول ازاء هذه الاوهام سوى الضحك؟ منذ اكثر من 40 عاما لعبوا هذه الاستعراضات والمسرحيات الا ان ما حاصل هو ترسيخ الجمهورية الاسلامية الايرانية أكثر فأكثر، وتعزيز قدراتها على اساس ارادة الشعب الايراني العظيم”.

واضاف أن “الكيان الغاصب للقدس هو السبب الأساس في جميع أعمال الارهاب والعنف والاعتداءات المستمرة منذ أكثر من نصف قرن من الزمن في هذه المنطقة، لا أعتقد أن الدور الهدام لهذا الكيان الاحتلالي خاف على أحد”. وقال خطيب زادة “لو بذلت اميركا المزيد من الاهتمام بهذه الحقيقة وهي أن تغيير نهج الهيمنة سيعود بمصالح مشروعة لها في العالم ويستتب الاستقرار في المنطقة، فهو افضل للمنطقة ولمصالحها هي ايضاً”.

المصدر: فارس