غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد عاليه باتجاه الجمهور الفياضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2021 - 11:00
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الجيش اللبناني في ذكرى "فجر الجرود": انتصرنا على الإرهاب وسنبقى متيقظين لخلاياه التي تحاول استغلال الوضع للظهور مجدداً
وزير الصحة حمد حسن للمنار: تأخرنا لنداهم مستودعات الأدوية بسبب تأخر مصرف لبنان بتسليم فواتير الأدوية المدعومة
الوزير حسن للمنار: لو كان التعاون شفافاً بين مصرف لبنان والوزارة لما كنا وصلنا إلى هذا المستوى الذي يرتكبه تجار الأدوية
الوزير حسن للمنار: هناك 3 من أصحاب مستودعات عامة للأدوية في البقاع موقوفون منذ 3 أيام بإشارة من المدعي العام
ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا للمنار: حوالي 40% من المحطات ترفض استلام الوقود بسبب الإشكالات على أبوابها
حركة أمل حول إشكال بلدة مغدوشة: الأمر غير مقبول على الإطلاق ولا يمت لأدبيات العيش المشترك التي لطالما تمسكت بها الحركة
حركة أمل: نتابع مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية وفعاليات مغدوشة التطورات الجارية ولن نقبل باستمرار الوضع الراهن
الحزب القومي السوري الاجتماعي: للتعقل والترفع عن أي استفزازات تزرع الشقاق بين أبناء الشعب الواحد في مغدوشة وعنقون
قوات العدو الصهيوني تغلق مدخل بلدة قلقس جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة وتمنع وصول الطلاب إلى مدارسهم
وزارة الصحة في غزة: 18 إصابة إحداها بالرصاص الحي جراء قمع قوات الاحتلال فعاليات الإرباك الليلي شرق جباليا
الناطق باسم حماس فوزي برهوم: الاحتلال الصهيوني يتحمل كل تداعيات ونتائج تشديد الحصار على غزة
برهوم: ندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره فلن يتحقق أي هدوء ما دام شعبنا يفتقد حياة حرة
سانا عن مصدر في شرطة حماه: استشهاد عنصري أمن جراء اعتداء إرهابي بالرصاص على نقطة حراسة في حي المرابط بالمدينة
الرئاسة السورية: الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق في دمشق
الرئاسة السورية: الرئيس الأسد أكد أن التعاون المستمر بين دمشق وطهران أثمر نتائج إيجابية في حماية مصالح البلدين والشعبين
الرئاسة السورية: عبد اللهيان لفت إلى أن إيران وسوريا حققتا انتصارات كبيرة في محاربة الإرهاب بفضل الإرادة المشتركة
فرانس برس: سماع أصوات صواريخ عدة فوق العاصمة الأفغانية كابول من دون أن يتضح مكان سقوطها أو أهدافها
القيادة المركزية الأميركية: نجري تحقيقاً في ما إذا كان مدنيون قتلوا بغارة جوية شنتها طائرة مسيرة في كابول الأحد
الخارجية الأميركية تعلن عن اجتماع لوزراء خارجية دول عدة اليوم الاثنين لمناقشة الخطوات المقبلة في أفغانستان
الخارجية الإيرانية: أبلغنا جميع الأطراف في أفغانستان بأن الشعب الأفغاني هو من يقرر مصيره ولا بد من حكومة شاملة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن كوريا الشمالية قد تكون أعادت تشغيل مفاعل ينتج البلوتونيوم في مجمع يونغبيون النووي
مقتل 11 راكباً على الأقل وفقدان آخرين جراء اصطدام مركبين في منطقة الأمازون في البيرو
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: من حق إيران اختيار الرد المناسب على التهديدات الأميركية والإسرائيلية
CNN: أمريكا تتخوف من هجمات انتقامية على أراضيها وتشدد إجراءاتها الأمنية تجاه اللاجئين الأفغان
"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة دمرت بتفجير متحكم آخر قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في أفغانستان
"وول ستريت جورنال": واشنطن تناقش مع "طالبان" الحفاظ على تواجد أميركي في أفغانستان
الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي في قضية تتبع أصول فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد عاليه باتجاه الجمهور الفياضية
منذ 1 ساعة
30 August، 2021
احوال الطرقات في لبنان
غرفة التحكم المروري
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