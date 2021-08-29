“القومي”: لمنع الشقاق بين أبناء الشعب الواحد في مغدوشة وعنقون

حث الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعي “أبناء شعبنا في بلدتي مغدوشة وعنقون جنوب لبنان، إلى التّعقّل والتّرفّع عن أي استفزازات وصدامات تزرع الشّقاق والفرقة بين أبناء الشّعب الواحد وإلى قطع الطّريق على كلّ من ينفث بنار الفتنة ومحاولة إيقاظ العصبيّات الطّائفيّة والمناطقيّة والمذهبية”.

وطالب الحزب القومي في بيان له الاحد “كافة القوى السّياسيّة إلى حصر الإشكال وتفكيك أسباب الصّدام، بدل التّحريض على الفتنة وإعطاء أبعاد طائفيّة أو سياسيّة لإشكال من بين مئات الإشكالات اليوميّة”، وندد “بالاعتداءات على الأملاك الخاصّة والعامّة من أيّ جهة أتت”، ودعا “القوى الأمنيّة بتوقيف كلّ من ساهم في أعمال العنف والتّحريض”.

واكد الحزب القومي ان “جنوب لبنان يشكّل نموذج الانتصار لوحدة شعبنا ومقاومته للعدو الإسرائيلي”، وتابع ان “القوميّين الاجتماعيّين في بلدتي مغدوشة وعنقون يؤكدّون على وحدة الحياة والمصير بين أبناء البلدتين”.

المصدر: بريد الموقع