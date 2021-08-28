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August 28 2021 - 18:58

السفارة السورية في لبنان نفت اختفاء ناشطين سوريين داخلها

منذ 17 mins 28 August، 2021
السفارة السورية في لبنان
لبنان

نفت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت، خبر إختفاء ناشطين سوريين داخلها.

وقالت في بيان “تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم عن اختفاء من سمتهم ناشطين سوريين دخلوا الى السفارة السورية ولم يخرجوا منها، إن سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت تهيب بالقيمين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وغيرهم تحري الدقة وتقصي الحقيقة قبل نشر مثل هذه الاشاعات المغرضة، وتنفي هذه المزاعم المتداولة العارية من الصحة”.

وأكدت السفارة “لمراجعيها من الاخوة المواطنين السوريين وغير السوريين استعدادها الدائم للعمل بأقصى طاقة لإنجاز المعاملات والوثائق، وتقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتتقدم في هذا الصدد بالشكر للأجهزة اللبنانية المختصة لكل ما توفره من حماية وحفاظ على امن المواطنين السوريين الذين يراجعون السفارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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