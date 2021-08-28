الرئيس العراقي يؤكد أن استقرار بلاده يُعد ركناً أساسياً في المنظومة الإقليمية لمحاربة الإرهاب

أكد الرئيس العراقي برهم صالح السبت، أن “استقرار بلاده يعد ركنا أساسيا في المنظومة الإقليمية لمحاربة الإرهاب”. وقال صالح، في مؤتمر صحفي مشترك ببغداد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون “نقدر دعم فرنسا للعراق في الحرب ضد الإرهاب”،على حد تعبيره. ورأى صالح أن “فرنسا تبقى شريكا أساسيا للعراق بمختلف المجالات”.

من جانبه، قال ماكرون إن “فرنسا مستمرة بالوقوف إلى جانب العراق في مواجهة التحديات”، مضيفاً “مؤتمر بغداد يأتي في مرحلة مهمة جدا وسنعزز التعاون الثنائي مع العراق”، وأنه “سيضع إطار التعاون المشترك حول سبل مكافحة الإرهاب”.

وفي وقت سابق اليوم، عقد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مؤتمراً صحفياً مع الرئيس الفرنسي ماكرون أكد خلاله أن استضافة بغداد لقمة إقليمية دولية “تهدف لتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنطقة يعد ثمرة الاستقرار في العراق”.

وقال ماكرون “مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة ويعد هذا المؤتمر ثمرة الاستقرار في العراق”. وأضاف ماكرون “إن فرنسا تشجع الحكومة العراقية لدعم النازحين وخصصت ميزانية مهمة لدعم التنمية الاقتصادية في العراق”، مشيرا إلى أنه “نؤكد التزام فرنسا ضمن قوات التحالف إلى جانبكم لمحاربة داعش إلى جانب دعم إعادة إعمار المناطق المحررة”. وتابع ماكرون “أرحب بالتقدم الذي تحرزه الحكومة العراقيّة لإجراء الانتخابات المقبلة”.

من جانبه، توجه الكاظمي بالشكر إلى ماكرون لمشاركته في مؤتمر بغداد، وقال “العراق وفرنسا شريكان أساسيان في محاربة الإرهاب، ونثمن الدور الفرنسي في دعم العراق في مجالات محاربة الإرهاب، سواء بنحو مباشر أو عبر تواجد فرنسا ضمن التحالف الدول، ونطمح إلى تعاون أكبر في المجالات الاستخبارية والأمنية”.

المصدر: سبوتنيك