وزارة الصحة تداهم مستودعا للادوية في عين المريسة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 27 2021 - 20:54

وزارة الصحة تداهم مستودعا للادوية في عين المريسة

منذ 1 ساعة 27 August، 2021
تقارير مصورة - لبنان

داهمت وزارة الصحة مستودعا للادوية في عين المريسة في بيروت.

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة