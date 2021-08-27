وزارة الصحة تداهم مستودعا للادوية في عين المريسة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 20:54
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وزارة الصحة تداهم مستودعا للادوية في عين المريسة
منذ 1 ساعة
27 August، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
داهمت وزارة الصحة مستودعا للادوية في عين المريسة في بيروت.
المصدر:
بريد الموقع
ازمة الدواء
دهم مستودعات الادوية
وزارة الصحة
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