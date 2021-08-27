عناية عز الدين: لتأمين المحروقات للعاملين الصحيين وتسديد مستحقات المستشفيات

جالت رئيسة لجنة “المرأة والطفل” النائبة عناية عز الدين الجمعة في المستشفيات الخاصة بمدينة صور للاطلاع على أحوالها، في ظل أزمة المحروقات وشح مادة البنزين.

ودعت عز الدين إلى “عقد اجتماع طارىء وسريع للجهات المعنية بالقطاع الصحي، يضم وزارة الصحة العامة ونقابات الأطباء والصيادلة والممرضون والمستشفيات، مع وزارة المال وجمعية المصارف لإيجاد حل سريع للمشاكل المتفاقمة للقطاع الصحي، وخصوصا تأمين المحروقات للعاملين الصحيين من أطباء وممرضين وصيادلة، وتسديد مستحقات المستشفيات”.

وطالبت عز الدين “وزارتي الصحة العامة والمالية بإعطاء المستشفيات مستحقاتها لتمكينها من الاستمرارية في أقسامها الأساسية على الأقل، إضافة إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكلة الرواتب الموطنة في المصارف التي تمتنع عن تسليمها نقدا للموظفين”، وحذرت “من تفاقم الأوضاع خلال الايام المقبلة، خصوصا أننا على أبواب موجة ثانية من كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام