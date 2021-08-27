وزير الصحة أعلن بدء الانفراج ومنح المركزي أذونات متراكمة: على الشركات صرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 11:18

وزير الصحة أعلن بدء الانفراج ومنح المركزي أذونات متراكمة: على الشركات صرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع

منذ 53 mins 27 August، 2021
حمد حسن
لبنان

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في بيان أنه “بعد متابعة حثيثة، بالتزامن مع عمليات الدهم التي يقوم بها التفتيش الوزاري، إنفرجت الأمور مركزيا، وتبلغ الوزير حسن أمس بدء مصرف لبنان منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة، وعليه تطلب الوزارة من الشركات المستوردة البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءا من اليوم وستكون مستودعات الوكلاء المستوردين، بالاضافة إلى مستودعات الأدوية العامة تحت الرقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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