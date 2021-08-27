كازاخستان: إصابة 66 شخصا بانفجارات في مستودع عسكري

أعلنت السلطات الكازاخية اليوم الخميس عن إصابة 66 شخصا جراء 6 انفجارات في مستودع للذخائر شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن حريقا اندلع في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي في مستودع ذخائر بثكنة عسكرية في منطقة جامبيلسك والعمل مستمر على إخماد الحريق.

وبينت الوزارة أن المستودع يستخدم لتخزين ذخائر هندسية لا تتميز بمدى طيران طويل، وأن حريقا تسبب في وقوع 6 انفجارات بالموقع.

وذكرت أن الجهات المعنية بدأت إجلاء الأهالي من المباني الواقعة قرب الثكنة العسكرية.

بدورها، أفادت سلطات منطقة جامبيلسك بأن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 66 شخصا، بينما أكد الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، أن الحصيلة تواصل الارتفاع.

المصدر: وكالات