بايدن: لدينا مصالح مشتركة مع طالبان ونخطط لتوجيه ضربة لداعش ردا على هجوم كابل

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أن ما حدث في العاصمة الأفغانية، هو الهجوم الذي حذرت منه الوكالات الاستخبارية، ولفت إلى أن القادة في واشنطن يتابعون الأمر بتفاصيله والوضع على الأرض في أفغانستان ما زال يتطور.

بايدن في كلمة له بعد الهجومين الذين استهدفا العاصمة كابل، وأديا إلى مقتل عشرات المواطنين الأفغان، بالإضافة إلى 12 جندياً أميركياً، أشار إلى أنه كانت هناك معلومات بأن تنظيم داعش يخطط لشن هجمات على القوات الأميركية، ولفت إلى أنه واشنطن ستخطط لتوجيه ضربة لداعش في الوقت المناسب، وأضاف أن بلاده تملك من الدراية، ما يجعلها تعرف من هم منفذو هجوم كابل.

وقال بايدن إن لدى بلاده مصالح مشتركة مع طالبان، ولا توجد معلومات من الميدان عن تواطؤ بينها وبين داعش، وأعلن أنه طلب من القادة الأمريكيين في أفغانستان وضع خطط ضد تنظيم داعش في خراسان، وقال إنه مستعد لتوفير قوات إضافية بأفغانستان إذا أراد القادة هناك ذلك.

وعن عملية الجلاء قال بايدن، إنه تم إجلاء أكثر من 100 ألف مواطن أمريكي وأفغاني وهي أكبر عملية إجلاء جوية من نوعها، وأضاف إنه كان يعلم أن تلك العمليات ستتم في ظروف صعبة للغاية بسبب التهديدات الأمنية، ونبه القادة على الأرض لتنفيذ أهداف مهمة الإجلاء من أفغانستان بأفضل الطرق، ولفت إلى أن المهمة غير عادية وخطيرة جدا.

وأعلن بايدن أنه يحمل المسؤولية مبدئيا عن كل ما حدث في الفترة الأخيرة بأفغانستان، وبالمقابل رأى أن عدم تعرض أمريكيين للاستهداف بأفغانستان سببه التزام الرئيس السابق دونالد ترامب بمغادرة أفغانستان بحلول أيار / مايو 2021.

المصدر: موقع المنار