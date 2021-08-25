الصين تعلن استعدادها لتعميق التعاون مع روسيا في مجال تطوير اللقاحات ضد كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء، أن بلاده مستعدة لتعميق التعاون مع روسيا في مجال البحث وتطوير اللقاحات ضد “كوفيد -19”. وقال شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب القناة المركزية للتلفزيون الصيني “الصين مستعدة لتعميق التعاون مع روسيا في البحث والتطوير وإنتاج اللقاحات لضمان أمن واستقرار سلاسل إمداد اللقاحات العالمية ولضمان حماية حياة وصحة شعبي البلدين”.

وأشار بينغ، إلى أن “الوضع الوبائي في العالم في الوقت الحالي غير مستقر، ولا يزال التحدي المتمثل في الاستجابة العالمية للوباء أمرًا صعباً”. وفي وقت سابق، أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة صينية لإنتاج في الصين أكثر من 100 مليون جرعة بالسنة من اللقاح الروسي ضد كورونا “سبوتنيك-في” .

المصدر: سبوتنيك