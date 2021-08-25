متحدث باسم البيت الأبيض: تم إجلاء ما يزيد عن 82 ألف شخص من مطار كابل منذ 14 آب/أغسطس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2021 - 15:02

متحدث باسم البيت الأبيض: تم إجلاء ما يزيد عن 82 ألف شخص من مطار كابل منذ 14 آب/أغسطس (سبوتنيك)

منذ 39 mins 25 August، 2021
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