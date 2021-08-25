تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان هاتفيا آخر التطورات في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2021 - 15:02

تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان هاتفيا آخر التطورات في أفغانستان

منذ 1 ساعة 25 August، 2021
أخبار موقع المنار

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