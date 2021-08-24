لجنة موظفي صيانة وتشغيل الجامعة اللبنانية تعلن تأييدها للإضراب العام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2021 - 17:48

لجنة موظفي صيانة وتشغيل الجامعة اللبنانية تعلن تأييدها للإضراب العام

منذ 2 ساعة 24 August، 2021
اخبار
لبنان

أعلنت لجنة موظفي صيانة وتشغيل الجامعة اللبنانية في بيان، “دعمها للإضراب العام الذي تنفذه المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة من أجل استمرارية عمل هذه المؤسسات والعاملين فيها ومساواتهم بالمكاسب التي أعطيت للقطاع العام”.
وأكدت اللجنة “وقوفها مع الاتحاد العمالي العام في مطالبه بزيادة الحد الأدنى للأجور وتصحيح شطور الراتب وملحقاته (من منح مدرسية وسلم متحرك لتعويض النقل)”، مثنية على “وقوف الاتحاد العمالي العام الدائم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والجامعة اللبنانية، والتعليم الرسمي والمستشفيات الحكومية، الثالوث الذي يشكل خط الدفاع الأول عن الشعب اللبناني وعماله وطبقاته الكادحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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