أمريكا تمنح الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح “فايزر” لمن هم فوق الـ16 عاما

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا المستجد للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عامًا فما فوق.

ووفقا لما نقلته “رويترز”، فإنه من المتوقع أن يقود هذا القرار إلى إلزام الناس بتلقي اللقاح، خاصة وسط تفشي متحور الفيروس التاجي “دلتا”.

وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة، جانيت وودكوكإنه “في حين أن ملايين الأشخاص قد تلقوا بالفعل لقاحات كورونا بأمان، فإننا ندرك أنه بالنسبة للبعض، موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح قد تغرس ثقة إضافية لدى الأشخاص في تلقي اللقاح.

المصدر: مواقع اخبارية