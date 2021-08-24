عشب يثبت فعاليته في خفض مستوى ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم، إلى وضع الأساس لمشاكل القلب والأوعية الدموية الخطيرة، ومع ذلك، فقد ثبت أن نباتا عشبيا شهيرا “متفوق” عندما يتعلق الأمر بتقليل الضغط العالي.

يتقلب ضغط الدم بشكل طبيعي، ولكن إذا كان مرتفعا بشكل مستمر، فإنه يجبر قلبك على العمل بجهد أكبر.

فقد ثبت أن عناصر معينة بارعة في خفض ضغط الدم المرتفع، مثل الثوم، بحسب موقع صحيفة “إكسبريس” البريطانية. تم ربط هذه العشبة الشعبية بانخفاض ضغط الدم في كل من الدراسات الحيوانية والإنسانية.

والضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) هو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم، بينما الضغط الانبساطي (الرقم الأدنى) هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، يُعتقد أن مادة كيميائية تسمى الأليسين موجودة في الثوم – وهي نوع من مضادات الأكسدة- مسؤولة عن جعل الدم يتدفق بسهولة.

ويمكن أن يضيف الثوم نكهة إلى الوجبات دون إضافة الملح، بحسب BHF، إذ أنه كلما زادت كمية الملح التي تتناولها، ارتفع ضغط الدم لديك.

وفقًا لـ NHS، فإن تناول نظام غذائي قليل الدسم يحتوي على الكثير من الألياف، مثل الأرز والحبوب الكاملة والخبز والمعكرونة والكثير من الفاكهة والخضروات يساعد أيضا في خفض ضغط الدم.

المصدر: سبوتنيك