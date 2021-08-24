مراسلنا في الشمال: سقوط جريحين نتيجة إلقاء قنبلة في منطقة التل وسط طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2021 - 00:52
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وزارة الإقتصاد تحدد سعر ربطة الخبز حجم كبير 4500 ل.ل. في الأفران و5000 ل.ل. في المتاجر استناداً لارتفاع أسعار المحروقات
مصادر المنار: لقاء غداً بين الرئيسين عون وميقاتي من المفترض أن يقدم فيه ميقاتي تشكيلة متكاملة لناحية توزيع الحقائب
مصادر المنار: مشاورات الأيام الماضية ذللت عقدتي الداخلية والطاقة وبقيت تسمية وزير العدل
وزارة الصحة العامة: تسجيل 624 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
هيئة ممثلي الأسرى والمحررين: نرحب بالأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بحق العملاء جمال ريفي وأمين بيضون ومارك طانيوس
هيئة ممثلي الأسرى والمحررين: نحذر من الالتفاف على هذه الأحكام من خلال محكمة التمييز العسكرية وننبه الى خطورة الأمر
المديرية العامة للنفط تطلب من جميع محطات المحروقات إعطاء أولوية للطواقم الطبية لتعبئة سياراتهم
المكتب السياسي لحركة أمل: كل تأخير ومماطلة وفرض شروط قديمة متجددة على طريق تشكيل الحكومة هو جريمة بحق كل اللبنانيين
المكتب السياسي لحركة أمل: غياب مؤسسات الرقابة هو تواطؤ مشبوه يضع القائمين عليه في دائرة المساءلة والمعاقبة
المكتب السياسي لحركة أمل: للإقلاع عن سياسات الترقيع ووقف المناورات والإسراع في وضع خطة طوارئ وإلغاء كارتيلات الاحتكار
مراسل المنار: طائرات الإحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على عدة نقاط في قطاع غزة
إعلام العدو: 9 حرائق في غلاف غزة بفعل إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة
عائلة الشيخ خضر عدنان تنظم وقفة في رام الله للمطالبة بالإفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية
مصادر فلسطينية: السلطة الفلسطينية تعتقل عدداً من الناشطين والأسرى المحررين خلال اعتصام عند دوار المنارة في رام الله
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: ضربت السلطة وأجهزتها الأمنية عرض الحائط بكل تقاليدنا الوطنية وتصر على الاعتقال والقمع
سانا: إرهابيون يستهدفون مبنى سكنياً في حي ميسلون على طريق درعا طفس بقذيفة صاروخية ما تسبب بأضرار مادية من دون إصابات
مصادر يمنية: الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء تضبط كميات من الأسلحة والألغام في عمليتين منفصلتين
مصادر يمنية: العناصر التكفيرية كانت تعد لاستهداف المواطنين والجيش واللجان لولا أجهزة الأمن التي منعت استكمال المخطط
طالبان تحذّر الولايات المتحدة وحلفاءها من "عواقب" إذا أرجأت سحب قواتها من أفغانستان إلى ما بعد 31 آب/أغسطس الجاري
البنتاغون: إجلاء 16 ألف شخص من مطار كابول خلال الساعات الـ24 الماضية وأكثر من 37 ألفاً منذ بدء عمليات الإجلاء
فرانس برس عن مصدرين في طالبان: لن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة قبل خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: جهود طهران لم تتوقف لتحقيق الإستقرار في أفغانستان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حريق جديد في جزيرة إيفيا اليونانية وفرق الإطفاء تعمل على إخماده بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجزائر تقرر تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتدريب المهني وطلاب الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي
16 قتيلاً على الأقل وعشرات المفقودين جراء فيضانات كارثية في تينيسي جنوب الولايات المتحدة
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في المكسيك إلى 11 بعد مقتل 3 أشخاص في ولاية بويبلا وسط البلاد
حريق جديد في جزيرة إيفيا اليونانية وفرق الإطفاء تعمل على إخماده بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مراسلنا في الشمال: سقوط جريحين نتيجة إلقاء قنبلة في منطقة التل وسط طرابلس
منذ 2 ساعة
23 August، 2021
طرابلس
منطقة التل
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