مراسلنا في الشمال: سقوط جريحين نتيجة إلقاء قنبلة في منطقة التل وسط طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2021 - 00:52

مراسلنا في الشمال: سقوط جريحين نتيجة إلقاء قنبلة في منطقة التل وسط طرابلس

منذ 2 ساعة 23 August، 2021
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