رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع احمد المير يشكر السيد نصر الله لمواساته أهالي عكار

صدر بيان عن رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع احمد المير يشكر فيه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله لمواساته أهالي عكار وجاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا)

صدق الله العظيم .

انطلاقا من هذه الآية الكريمة وعطفا على مواقف سماحة السيد حسن نصر الله ، توجه رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع احمد المير من الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بخالص الشكر والامتنان لمواساته أهالي عكار وعوائل الشهداء الذين قضوا بالانفجار وعلى وضع امكانيات المقاومة بتصرف عكار والعكاريين .

وقال سماحة السيد الجميع يدرك في لبنان امكانيات البلديات وعجزها بالقيام بدورها جراء فراغ صناديقها من الاموال وعدم تحويل عائداتها البلدية فعكار اليوم بحاجة الى من يقف الى جانبها في شتى المجالات الحياتية خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات التي بات وصولها الى هذه المحافظة المنسية أشبه بالحلم جراء تمنع الشركات عن ارسال الوقود والتعرض لها على الطرقات الامر الذي ادى الى نقص كبير جدا في مادتي البنزين والمازوت في مختلف بلدات عكار .

لذلك نأمل من سماحتكم اعطاء أهمية قصوى لعكار في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها وخصوصا القرى والبلدات التي تضرر ابنائها بفعل الانفجار وسقط من بين افرادها شهداء ..

وفي الختام شكرا سماحة السيد على تعاطفكم النبيل مع اهلكم وابناء بلدكم في عكار .

المصدر: موقع المنار