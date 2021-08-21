فوضى طوابير البنزين تنذر بالاسوأ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2021 - 22:12

فوضى طوابير البنزين تنذر بالاسوأ

منذ 52 mins 21 August، 2021
تقارير مصورة - لبنان

كان يوم اللبنانيين طويلا على محطات البنزين.

المصدر: قناة المنار

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