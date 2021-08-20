الشيخ الخطيب: محور المقاومة يملك القدرة للرد على العدوان الاسرائيلي

استنكر نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “الغارات الاسرائيلية على سوريا وانتهاك السيادة اللبنانية في عدوان مزدوج على البلدين هدد سلامة الطيران المدني في لبنان والامن الاقليمي بعد سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة”.

وقال الشيخ الخطيب الجمعة “نضع هذه الغارات برسم الامم المتحدة المطالبة باتخاذ اجراءات رادعة ضد العدو الصهيوني، وعدم الاكتفاء ببيانات الادانة والاستنكار وتسجيل اعداد الانتهاكات للقرار 1701 الذي باتت هذه التجاوزات تهدد استمرار مفاعيله”.

ورأى الشيخ الخطيب ان “هذا العدوان الخطير يتماهى مع الحصار والعقوبات وسياسة تجويع الشعبين السوري واللبناني وان أفضل رد عليه هو بالاقدام على تعزيز التضامن والتعاون ورفع مستوى التنسيق بين البلدين الشقيقين والتمسك بالمقاومة كخيار ضامن لردع العدوان والدفاع عن السيادة”، ولفت الى ان “محور المقاومة بما يملك من مقومات وعناصر قوة، بات اليوم في موقع متقدم من القدرة في الرد على العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام